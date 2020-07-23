شكرا لقرائتكم خبر عن منسقة حملة «مع مصر»: وزيرة الهجرة أنهت أزمة السودانيين العالقين في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة المصرية، في إنهاء أزمة السودانيين العالقين بقرية الزريقات قبلي بالجنوب الغربي من محافظة الأقصر، والبالغ عددهم 600 شخص، والذين رفضت سُلطات السودان السماح لهم بالدخول إلى موطنهم عبر الميناء البري للسودان، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها السلطات السودانيّة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» العالمية.

وأوضحت الدكتورة فنار القاضي، منسق حملة مع مصر في محافظة الأقصر، في بيان، أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة نجحت في إنهاء أزمة الأشقاء السودانيين العالقين بقرية الزريقات التابعة لمركز ومدينة أرمنت غربي الأقصر، وذلك ما اعتبره الأشقاء السودانيين عملًا جديرًا بالاحترام والتقدير، بعدما نجحت مساعي «مكرم» في إقناع سلطات بلادهم بالسماح لهم بالدخول إلى السودان، بعد أيام قضوها كضيوف على أهالي قرية الزريقات قبلي، بعدما عجزوا عن العودة إلى القاهرة مجددًا نظرًا لمشاق السفر ووجود أطفال ومرضى ومسنين بينهم.

وذكرت أنها قامت فور ظهور أزمة الأشقاء السودانيين بعرض المشكلة على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بصفته رمزا من رموز الأقصر والذي توجه على الفور بتقديم الدعم للأشقاء السودانيين، حيث قام بالتواصل مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ورفع موضوع الأزمة لها، والتي قامت على الفور بالاستجابة السريعة، وأجرت الكثير من المباحثات بشأن إنهاء الأزمة.

وأشارت إلى إن الأشقاء السودانيين نجحوا في نهاية الأمر في العودة إلى بلادهم، بعدما سمحت لهم السلطات السودانية بدخول أراضيها، موضحة أن أهالي قرية الزريقات قدموا كامل الدعم للأشقاء السودانيين، حيث تسابق الجميع على تقديم المساعدات، حيث قام البعض باستضافة عدد منهم في منازلهم، بينما قام البعض الآخر بتوفير كميات كبيرة من الطعام والمياه والأدوية لهم خلال فترة تواجدهم بالقرية.