شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم عن ثورة يوليو: أعادت للشعب المصري كرامته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شارك المطرب الشعبي حكيم جمهوره المتابعين لحسابه الرسمي على «إنستجرام»، بصورة تحمل علم مصر تحت عنوان «ثورة 23 يوليو». وكتب حكيم معلقًا على الصورة: ثورة 23 يوليو المجيدة، أرست مبادئ العدالة الاجتماعية، والحرية وساهمت في استرداد الشعب كرامته وتقرير مصيره وبناء مستقبله بأيدي أبناءه المخلصين.. كل سنة وكلنا إيد واحدة في حب مصر، تحيا مصر«. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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