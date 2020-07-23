شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من تراكم القمامة وسوء حالة النظافة بشوارع القصير ورأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغاث مواطنون بمدينتي القصير ورأس غارب بالبحر الأحمر، من انتشار القمامة وسوء حالة النظافة بعدة مناطق وسط نقص في عدد الحاويات والعمال والمعدات.

في مدينة رأس غارب استغاث أهالي مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، من تراكم القمامة بشوارع المدينة، واستبدال صناديق القمامة ببراميل بلاستيك بعد فسخ عقد شركة النظافة العاملة بالمدينة لاختيار شركة أخرى معينة.

وقال المهندس إسلام حربي، أحد شباب مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، إن مجلس المدينة متعنت مع شركة النظافة وقام بفسخ عقدها بالمخالفة للقانون لاختيار شركة أخرى، ما أدى ذلك لتراكم القمامة في الشوارع لعدة أيام واختيار صناديق قمامة على شكل براميل بلاستيك، بعد رفع الشركة الأولى لصناديقها.

وكشف «حربي» أن القمامة أصبحت منتشرة في شوارع المدينة، وذلك بسبب قلة إمكانيات الشركة الجديدة والتي تم اختيارها بطريقة غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك أدت إلى انتشار القمامة في الشوارع بطريقة كبيرة.

وطالب أهالي المدينة من مجلس المدينة التدخل لحل الأزمة، وكذلك تم إرسال شكاوى لمحافظ البحر الأحمر، وكذلك قام أهالي المدينة بكتابه عدة استغاثات على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث فاضت القمامة من الحاويات وتناثرت في الشوارع، حيث تتجاهل شركة النظافة الشوارع الفرعية والجانبية وتخلو هذه الشوارع من العمال أو الحاويات.

وطالب الأهالي مسؤولي المدينة بالتحقيق في انتشار القمامة بعدة مناطق بمدينة رأس غارب، ما يسيء للمدينة ويساهم في نشر الحشرات والناموس والفئران والروائح الكريهة وامتلات حاويات القمامة بالمخلفات وانتشرت الروائح الكريهة بمنطقة عمارات محمود رضا، بسبب تأخر تفريغ الحاويات المتواجدة وتراكم القمامة في الحاويات طوال اليوم دون تفريغ ما أدى إلى ظهور الروائح الكريهة والفئران والحشرات مطالبين بزيادة عدد الحاويات وعدد مرات تفريغها يوميا بسبب سرعة امتلائها بالقمامة وطالب الأهالي بتدخل محافظ البحر الأحمر للتحقيق مع مسؤولي الشركة التي تتولي أعمال جمع القمامة والنظافة وتدهور أحوال النظافة بالمدينة.

وفي مدينة القصير جنوب المحافظة أبدى اللواء عادل نصر، رئيس المدينة، استياءه من مستوى النظافة بشوارع المدينة، منتقدا أنظمة العمل التي تقوم بها شركة النظافة، وفي مقدمتها تردي أحوال النظافة العامة بالعديد من المناطق والشوارع الفرعية والرئيسية.

وأكد نصر أنه تلاحظ، خلال جولاته الميدانية بشوارع وأحياء المدينة، عدم وجود حاويات قمامة حضارية وغير مطلية، كما تلاحظ عدم وجود عمالة كافية بالشوارع لرفع الأتربة ووجود سيارات نظافة أو عمال في المواعيد المبرمة بالعقد وعدم تواجد معدات لكنس ورفع المخلفات، ومخالفة الزى الموحد لعمال الشركة ووجود أتربة أسفل الأرصفة.

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وأصدر رئيس مدينة القصير تعليمات بسرعة حل المشكلات التي تعاني منها المدينة ودراسة الملفات الشائكة التي تواجه المواطنين وتحتاج لتدخل سريع لحلها فورا، والتنبيه على الشركة بتلافي الملاحظات ورفع المخلفات بجميع أنواعها والالتزام ببنود العقد المبرم بين الوحدة المحلية والشركة.

يذكر أن رئيس مدينة القصير قام بعدة جولات ميدانية موسعة بشوارع وأحياء المدينة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تقديم الحلول المناسبة لتحسين تلك الخدمات.