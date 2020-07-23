شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في مصر يرتفع 17 جنيهًا دفعة واحدة (الأسعار الجديدة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أسعار الذهب قفزاتها في السوق المحلية في مصر بشكل جنوني، لليوم الثالث على التوالي، ليرتفع سعر الجرام 17 جنيها دفعة واحدة مقارنة بمستواه، الأربعاء.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف، في تصريحات له اليوم إن أسعار الذهب في مصر، واصلت كسر أرقامها القياسية لترتفع في منتصف التعاملات بنحو 4 جنيهات بالجرام، في ظل ارتفاعها عالميا بنحو 19 دولارا.

وكانت أسعار الذهب في مصر قد حققت ارتفاعا قدره 14 جنيها في بداية تعاملات اليوم مع صعودها عالميا بنحو 30 دولارا للأوقية.

وأضاف وصفي أن عيار 24 سجل نحو 963.40 جنيه، وعيار 21 نحو 843 جنيها، وعيار 18 نحو 722.50 جنيه، موضحا أن سعر جنيه الذهب ارتفع بنحو 32 جنيها مقارنة بالتعاملات الصباحية ليسجل 6744 جنيها، موضحا أن تلك الأسعار لم يشهدها السوق المحلي على مدار التاريخ.

وأرجع ذلك إلى صعود الأسعار في البورصات العالمية لنحو 1897 دولارا للأوقية، مرجعا ذلك إلى هبوط الدولار إلى أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر 2018، وزيادة إصابات «كورونا» عالميا، والتوقعات بطرح مزيد من حزم التحفيز النقدي لدعم الاقتصادات بعد أزمة كورونا مما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ للتحوط من التضخم.

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