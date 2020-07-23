شكرا لقرائتكم خبر عن من دفتر معاناة أهالي «رأس غارب».. 600 كيلو سفر لاستخراج «جواز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

معاناة شديدة يعيشها أهالي مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، خلال استخراج جوازات السفر لهم، حيث يضطر الأهالي للسفر لمدينة الغردقة مرتين، إحداهما للتقديم والأخرى للتسلّم، لمسافة ٦٠٠ كيلو متر ذهاب وعودة، رغم وجود مبنى مخصص لقسم جوازات مدينة رأس غارب، وتم وضع لافتة كبيرة تحمل قسم جوازات رأس غارب، وذلك منذ أكثر من عشر سنوات دون تشغيل، بالإضافة إلى وجود موظفين يتولون فقط استخراج تصاريح أمن الموانئ فقط.

وأكد أنور كرار، من أهالي رأس غارب، أنه تمت إقامة مبني لقسم الجوازات منذ سنوات طويلة وانتظر الأهالي تجهيز المبنى من الأجهزة المختصة، إلا أن التجهيز والتشغيل لم يبدأ إلى الآن.

وطالب كرار مسؤولي مصلحة الجوازات بسرعة تفعيل وتجهيز المبني ونقل أضداد جوازات السفر من الغردقة لإنهاء معاناة أهالي رأس غارب ولمنع تكدس المواطنين في مكتب جوازات الغردقة أثناء استخراج جوازات السفر وإنهاء هذه المعاناة الممتدة منذ نحو ١٠ سنوات.