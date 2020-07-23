شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإداري بالشرقية تنظر ٢١ طعنا من المرشحين المستبعدين من كشوف انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظرت محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق، برئاسة المستشار أشرف عمران، اليوم الخميس، ٢١ طعنًا من المرشحين المُستبعدين من كشوف انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بالدائرة ١٨ بقطاع شرق الدلتا، وحجزت هيئة المحكمة النطق بالحكم للجلسة المسائية بعد الاطلاع على الأسباب الرئيسية لاستبعاد كل مرشح ومحاولة أصحاب الطعون استيفاء الأوراق المطلوبة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية، برئاسة المستشار المستشار حامد سرحان، قررت استبعاد ٢٢ متقدمًا من بين ٦٤ مرشحًا تقدموا لخوض الانتخابات، وذلك لعدم استيفاء المستندات المطلوبة. وأعلنت المحكمة استمرار ٤٢ مرشحًا لخوض الانتخابات على ٧ مقاعد فردية في دائرة المحافظة، وقبلت أوراق ١٥ مرشحا ضمن القائمة الوطنية الوحيدة المرشحة في قطاع شرق الدلتا.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، قد واصلت عملها لليوم الثالث على التوالي في تلقي طعون أوراق من تم استبعادهم، ضمن المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية وفقا لجدول الزمنى الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات.



وتقدمت القائمة الوطنية «من أجل مصر»، أوراق ترشحها بقطاع شرق الدلتا؛ لخوض الانتخابات بمجموعتين ن القوائم إحداها أساسية والأخرى احتياطية، تضم القائمة المرشحين 10 مرشحين من حزب مستقبل وطن، ومرشحين من حزب مصر الحديثة، ومرشح واحد لكل من حزب حماة وطن، والمؤتمر، والشعب الجمهوري.