«المنشآت السياحية» تشيد بقرار مد العمل بالمطاعم والكافيتريات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، باستجابة د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للطلبات الرسمية التي قدمتها له الغرفة بضرورة تعديل نسب التشغيل المقررة للمطاعم والكافيتريات والمقاهى السياحية إلى نسبة 50 % بدلاً من 25 % لعدم ملاءمتها اقتصاديا لقواعد التشغيل لهذه المنشآت، وعدم تحقيقها للحد الأدنى للتوازن بين الإيرادات والمصروفات.
كما أثنى المجلس، خلال اجتماعه على الاستجابة لرئيس مجلس الوزراء، لمطالب غرفة المنشآت السياحية، بضرورة إعادة النظر في مواعيد الإغلاق للمنشآت السياحية، ومدها لفترة زمنية أخرى بعد العاشرة مساءً، وفقاً لطبيعة عمل المنشآت السياحية، وإقبال روادها عليها في فترة المساء، وأن مواعيد الغلق في العاشرة مساءً لا تتناسب مع طبيعة التشغيل، ولا تحقق مورداً اقتصاديا تستطيع من خلاله تعويض الخسائر المحققة نتيجة الفارق بين المصروفات التي تم ضخها في تشغيل المطاعم والكافيتريات والمقاهى السياحية، والإيرادات المحققة فعلياً.
وأشاد المجلس بالدور الكبير الذي قام به د. خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، من أجل موافقة الحكومة على المطالب الشرعية للغرفة «بتعديل نسب الإشغال، وإعادة النظر في مواعيد الغلق للمنشآت»، ونقلها لمجلس الوزراء لإقرارها، والتى جاءت نتيجة التحركات الإيجابية من قبل كل من أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، وعبر الاجتماعات المتتالية مع الجهات المعنية.
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