المنشآت السياحية تشيد بقرار رفع نسب تشغيل المطاعم والكافتيريات والمقاهي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أشادت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، بقرار الحكومة، بتعديل نسب التشغيل المقررة للمطاعم والكافتيريات والمقاهي السياحية، لـ 50% بدلاً من 25 % لعدم ملائمتها اقتصادياً لقواعد التشغيل لهذه المنشآت، وعدم تحقيقها الحد الأدنى للتوازن بين الإيرادات والمصروفات.

وأثنى مجلس الإدارة، في بيان اليوم، بالاستجابة السريعة، لمطالب الغرفة بضرورة إعادة النظر فى مواعيد الإغلاق للمنشآت السياحية، ومدها لفترة زمنية أخرى بعد العاشرة مساءً، وفقاً لطبيعة عمل المنشآت السياحية، وإقبال روادها عليها في فترة المساء، وأن مواعيد الغلق في العاشرة مساءً لا تتناسب مع طبيعة التشغيل، ولا تحقق مورداً اقتصادياً تستطيع من خلاله تعويض الخسائر المحققة نتيجة الفارق بين المصروفات التى تم ضخها في تشغيل المطاعم والكافتيريات والمقاهي السياحية، والإيرادات المحققة فعلياً.

وأشاد المجلس بالدور الكبير الذي قام الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، من أجل موافقة الحكومة على المطالب الشرعية للغرفة "بتعديل نسب الإشغال، وإعادة النظر فى مواعيد الغلق للمنشآت "، ونقلها لمجلس الوزراء لإقرارها، والتي جاءت نتيجة التحركات الإيجابية من قبل كل من أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، وعبر الاجتماعات المتتالية مع الجهات المعنية.

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وكشفت مناقشات مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، عن الأسباب والدوافع التي دعمت مطالب الغرفة من الحكومة لتحقيق مطالبها العادلة، وهي أن جميع التقارير التي تم رفعها إلى وزارة السياحة، والجهات المعنية الأخرى، أشادت بموقف المطاعم والمنشآت السياحية وخاصة ممن تعمل في خدمة تقديم الطعام بالصالات بالالتزام الكامل بكل المعايير والضوابط الت أقرتها وزارة السياحة لتشغيلها وحصولها على شهادة السلامة الصحية وتطبيقها لهذه التعليمات دون انتقاص، إلى جانب التزامها أيضاً بنسبة التشغيل التي قررتها الحكومة رغم قناعتها بعدم ملائمتها في الوقت الحالي، والالتزام بمواعيد الإغلاق، وأن الفترة التي واكبت بدء التشغيل منذ أول يوليو الجاري وحتى الآن لم تحدث أية تجاوزات أو مخالفات من المنشآت الخاضعة للإشراف السياحي وتحمل ترخصياً من وزارة السياحة دون غيرها.

وأعربت الغرفة، عن تقديرها لأعضائها الذين أثبتوا التزامهم بهذه القواعد والضوابط الحاكمة للتشغيل، رغم ما تخلفه من أعباء وخسائر عليها، والتي كانت أحد أهم الأسانيد والحجج القوية التي دفع بها رئيس الغرفة في لقاءاته ومشاوراته المتكررة مع المسئولين بوزارة السياحة، والأجهزة الرقابية الأخرى، ومشيداُ بالتعاون الوثيق بين الغرفة واتحاد الغرف ووزارة السياحة، والذي أفرز بعد جولات ومباحثات، عن قرارات بزيادة نسبة التشغيل إلى50% بدلاً من 25 % ، ومد ساعات العمل والإغلاق إلى منتصف الليل بدلاً من العاشرة مساءً .

ودعت إلى ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من قبل الغرفة، واتحاد الغرف السياحية، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، من أجل تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات للمنشآت السياحية فى أزمتها ومعاونتها على تجاوزها للآثار السلبية لجائحة كورونا عليها، واستثمار زيادة نسبة التشغيل ، وتعديل مواعيد الغلق ،والبدء الفوري في تقديم الفقرة الفنية والـ D.G ضمن نشاطها أسوة بما تم تنفيذه وتطبيقه فى المطاعم والكافتيريات داخل الفنادق، وهو ما يواكب مطالب نقابة المهن الموسيقية عبر نقيبها الفنان هاني شاكر، بضرورة إعادة تشغيل الفقرات الفنية في جميع المنشآت السياحية وتطبيقاً لمبدأ المساواة بين المطاعم والكافتيريات داخل المنشآت الفندقية أو خارجها والمستقلة.