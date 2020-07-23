محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة. وقال سعدة في بيان له، الخميس:" يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن كل إعلاميي مصر، أن أتقدم بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمانى بمناسبة ذكرى ثورة يوليو 1952 العزيزة علينا التي سطر فيها الضباط الأحرار أروع الأمثلة في التضحية والفداء والعطاء مع جموع الشعب المصري، الذي وقف وساند ثورته لينهى سنوات الظلم والفساد لتبدأ بعدها مرحلة البناء بتكاتف جهود مؤسساته الوطنية المخلصة مع طموحات الشعب المصرى العظيم. واختتم نقيب الإعلاميين تهنئته قائلا: حفظكم الله لمصر قائداً مظفرا محافظا على استقرار الوطن وسلامة أراضيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس نقابة الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بالعيد الـ 68 لثورة يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.