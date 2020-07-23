عضو بـ "الأعلى للشئون الإسلامية" يقترح إجراءات لعودة صلاة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اقترح عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عدة إجراءات لعودة صلاة الجمعة، مرة أخرى، طبقا لما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وطالب هندي باتباع التعليمات المعمول بها في الأوقات العادية والتي تطبقها الأوقاف في أزمة كورونا، بالإضافة إلي الآتي:

ـ فتح المسجد قبل صلاة الجمعة لمدة لا تجاوز ربع ساعة.

ـ تقليل وقت خطبة الجمعة ما بين ٧ إلى ١٠ دقائق كحد أقصى.

ـ استخدام الساحات الخارجية للمساجد ووضع علامات تباعد بها .

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ـ إقامة صلاة الجمعة في المسجد الجامع ويراعي المساجد التي لا تحدث تكدس في الدخول أو الخروج.

ـ استمرار غلق دورات المياه والوضوء في المنازل.

ـ التأكيد علي غلق المسجد بعد صلاة الجمعة وتعقيمه قبل صلاة الجمعة وقبل صلاة العصر.

ـ المتابع الدقيقة لتنفيذ التعليمات للحفاظ على صحة المصلين.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت بدء العودة التدريجية لصلاة الجمعة، بعد عيد الأضحى المبارك.

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