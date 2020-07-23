"هنعيد مع أهالينا".. فرحة 2130 سجينا بالعفو الرئاسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

2130 سجينا رسمت وزارة الداخلية البسمة على وجوههم للإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط وذلك بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو وعيد الأضحى المبارك.

قطاع السجون عقد لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 2130 نزيلا من بينهم ٢٢١ نزيلاً إفراجاً شرطياً.

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فرحة عارمة للنزلاء المفرج عنهم ليعبر أحدهم عن سعادته "هنعيد مع اهالينا" واكتفى ثان بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا "شكرا سيادة الريس"، وذلك في مقطع فيديو أعده قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (٤١١) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، واستمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.