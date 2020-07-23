ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث:
وصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، في مجال أعمال تلك الإدارة.
أسفرت جهود الإدارة تحت إشراف اللواء محمد يوسف مدير المباحث، خلال 24 ساعة، عن ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، جارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.
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