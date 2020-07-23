سقوط عصابة جديدة تخصصت في سرقة المحال التجارية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر بالمطرية،

تبلغ للمقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، من صاحب إحدى المحال كائن بدائرة القسم بإكتشافه كسر كالون الباب الخاص بالمحل ملكه وسرقة خزينة بداخلها مبلغ مالى 100 ألف جنيه من داخل المحل.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف اللواء محمد شرقاوي، مدير المباحث الجنائية، أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة ٤ أشخاص "لهم معلومات مسجلة وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد أيمن فؤاد وشريف عادل ومحمود جميل، ضباط مباحث القسم، من ضبطهم حال استقلالهم سيارة نقل "ملك أحدهم" المستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وضبط بحوزتهم (بندقية خرطوش – فرد خرطوش- فرد روسي – 13 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض - مقص حديدي كبير الحجم - زرادية حديديه - عتلات حديدية - جاكوش كبير الحجم يستخدم في تكسير الخزن - كشاف يدوي كبير الحجم - كمامات قماش سوداء اللون )

وبمواجهتهم أمام العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بالتحريات والمعلومات اعترفوا بارتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم والسيارة المشار إليها.

تم ضبط بإرشادهم مبلغ مالي 35 ألف جنيه من متحصلات الواقعة بمسكنهم وضبط الخزينة المستولى عليها ، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة ، كما إعترفوا أمام اللواء هشام أبو النصر، مدير قطاع الشرق، بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الاجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بأسلوب "كسر القفل"وـقروا بارتكابهم عدد ١٠ حوادث سرقات متاجر بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط سيارة نقل "ملك أحدهم" - 3 شاشات تلفزيون - 2 بوتاجاز - ثلاجة كبيرة الحجم - 2 غسالة - ديب فريز "قاموا بشرائهم من متحصلات وقائع السرقة ") وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة المطرية، إلى النيابة العامة.