أبرزها إحباط ترويج أسماك فاسدة.. شرطة التموين تضبط 1200 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت تلك الحملات ضبط (1210) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن ثلاجه غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية (بمحافظة القليوبية) لحيازته (1,442 طن "أسماك مكرونة –أسماك باسه") غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما ضبطت الحملات، أمين عهدة فرع لإحدى شركات تجارة الجملة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (3 طن "أرز تمويني") غير مطابقة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية لارتفاع نسبة الكسر والشوائب، تمهيداً لتوزيعها للمجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية المربوطة عليها لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية، متربحاً من جراء ذلك ومهدراً أموالاً طائلة من أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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