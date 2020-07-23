جريمة الدم والخيانة.. هشم رأس صديقه وألقى جثته في صحراء أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جثة مهشمة الرأس داخل جوال ملقى بمنطقة صحراوية بمدينة ٦ أكتوبر قادت المباحث لجريمة قتل بطلها صديق خائن.

تلقى العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر إشارة من مأمور قسم ثان أكتوبر بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية مهشم الرأس داخل جوال.

جهود البحث التي قادها العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر توصلت إلى أن الجثة لسائق عشريني، وأن الجاني صديقه بدافع السرقة، وأمكن ضبطه.

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أمام المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، اعترف المتهم باستدراجه الضحية بزعم نقل بضاعة بسيارته إلى مدينة الإسكندرية، وعقب حضوره استدرجه إلى داخل الجراج سكنه وعاجله بضربة على الرأس ماسورة حديدية.

تخلص المتهم من الجثة داخل جوال وإلقائها بمكان العثور، وباع السيارة لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي، وأمكن ضبطه والسيارة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.