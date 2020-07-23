أخبار مصر | بعد انتحار والدهم "وزيرة التضامن" توجه فريق التدخل السريع بإنقاذ ثلاثة أطفال

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق التدخل السريع بأسيوط لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم، وفحص البلاغ الذي رصدته منظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إنتحار أب لتدهور الحالة الصحية لأطفاله الثلاثة، وعدم قدرته على تحمل مصاريف علاجهم؛ حيث إنهم مصابون بمرض وراثي نادر ويعانوا من تليف بالكبد ويحتاج كل منهم ثلاثة حقن أسبوعيا تتكلف مبالغ كبيرة.

وتوجه أعضاء فريق التدخل السريع بأسيوط ومدير إدارة منفلوط الاجتماعية وفريق إدارة الحالة لمكان تواجد الأطفال وأجروا دراسة حالة لهم ولأسرتهم وتبين ما يلي:-

- الأب توفى نتيجة انتحاره لعدم قدرته على تحمل مصاريف علاج أطفاله وتدهور حالتهم الصحية.

- الأم ربة منزل تتقاضى معاش تأميني ١٠٣٠ جنيه شهريا عن زوجها، وهو غير كافٍ لتدبير مصاريف علاج أطفالها.

- الأطفال تتراوح أعمارهم بين ٨ سنوات إلى ١١ سنة.

ووجهت وزيرة التضامن الإجتماعي الفريق لإتخاذ ما يلي:-

- إدراج الاطفال الثلاثة ببرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة.

- توقيع الكشف الطبى وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة للأطفال الثلاثة.

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- التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لإخضاع الاطفال الثلاثة لفحص طبي شامل من خلال أطباء مختصين لتحديد حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم وتوفيره على نفقة الدولة.

- صرف مساعدة مالية من مؤسسة التكافل الإجتماعي للأسرة.

- التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لصرف مواد تموينية وسلع غذائية للأسرة.

- متابعة حالة الأم والأطفال الثلاثة نفسيا واجتماعيا من خلال فريق إدارة الحالة بمنفلوط.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة.