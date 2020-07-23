أخبار مصر | "حتى لو صحتك بمب".. متلازمة جديدة لكورونا تؤدي إلى الوفاة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "حتى لو صحتك بمب".. متلازمة جديدة لكورونا تؤدي إلى الوفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى العلماء العديد من الأبحاث والدراسات لمعرفة الأسباب الحقيقة لوفاة مصابي فيروس كورونا المستجد، والتي كانت من ضمنها الالتهاب الرئوي ومتلازمة الالتهابات المتعددة، وقد كشف الأطباء في مستشفى كليفلاند كلينيك الأمريكية مؤخرا عن ارتفاع معدلات الوفاة بسبب "متلازمة القلب المكسور".

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية كافة التفاصيل عن متلازمة القلب المكسور:

متلازمة القلب المكسور:

وتحدث المتلازمة بسبب إطلاق هرمونات الإجهاد التي تقلل مؤقتًا من قدرة القلب على الضخ، مما يجعله ينقبض بشكل أقل كفاءة أو غير منتظم بدلا من نمط ثابت وطبيعي، ويحدث ذك نتيجة تعرض الشخص إلى اضطراب جسدي أو عاطفي يؤدي إلى خلل أو فشل في عضلة القلب.

الأعراض:

وتشمل الأعراض آلام في الصدر وضيق في التنفس، يعتقد من يعانون منها أنها نوبة قلبية، كما تشمل أعراض أخرى مثل عدم انتظام ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم والإغماء.

أسباب المتلازمة:

تعرض الشخص إلى تجربة جسدية أو عاطفية قاسية مثل وفاة شخص عزيز، الاضطهاد الأسري، ووجود عوامل الإجهاد الجسدي، كنوبات الربو أو عدوى كوفيد 19 أو كسر العظام أو الجراحات الكبرى.

Advertisements

ويوجد أيضا بعض الأدوية تسبب متلازمة القلب المنكسر من خلال زيادتها لهرمونات التوتر.

عوامل الخطر:

وتزيد خطورة الإصابة بسبب عدة عوامل ومنها، تعرض النساء للإصابة بشكل كبير، زيادة العمر عن 50 عاما تؤدي إل حدوث متلازمة القلب، تاريخ المرضي بحالة عصبية مثل إصابة الرأس أو اضطراب النوبات (الصرع)، الإصابة بالاضطرابات النفسية الحالية أو السابقة كالقلق أو الاكتئاب.

المضاعفات:

ويتعرض الأشخاص إلى مضاعفات تؤدي الوفاة وتشكل خطورة كبيرة، والتي تراكم السائل في رئتيك، انخفاض ضغط الدم، توقف نبض قلب، فشل القلب.

الوقاية:

ينصح العديد من الأطباء بالعلاج على المدى الطويل باستخدام حاصرات مستقبلات بيتا أو الأدوية المشابهة التي تعمل على منع الآثار التلفية، التي تطلق هرمونات الإجهاد على عضلة القلب.

كما ينصح الأطباء الي عدم التعرض الي الاجهاد الجسدي او العاطفي، وضرورة التعرف المسبب التوتّر والتعامُل معه لمنع متلازمة القلب المنكسر.