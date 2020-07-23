شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يستقبل السفير المصري في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس العراقي، الدكتور برهم صالح، اليوم، الخميس في قصر بغداد، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق علاء موسى، الذي نقل لسيادته تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته للعراق بدوام التقدم والازدهار.

وأكد الرئيس العراقي، خلال اللقاء، دعم العراق لمصر في سعيها لحماية حقوقها المائية بشأن قضية سد النهضة، وبما يحفظ مصالح مصر وأمنها المائي، مشيراً إلى متابعته لتطورات الأوضاع على الساحة الليبية عن كثب وتأثيراتها على المنطقة بشكل عام.

وجدد صالح موقف العراق الثابت بالوقوف مع أشقائه العرب في جميع القضايا المصيرية، مشدداً على ضرورة اعتماد الحل السياسي واحترام إرادة الأشقاء الليبيين، بما يضمن الاستقرار والسلام في ليبيا، ويجنب المنطقة ويلات حربٍ لا تحمد عقباها.

وحمّل رئيس الجمهورية سعادة السفير تحياته إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنياً للشعب المصري الشقيق المزيد من التطور والرفاهية.

بدوره أكد السفير موسى حرص مصر على توطيد العلاقات مع العراق والارتقاء بمستوى التعاون ليشمل المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة، كما استعرض آخر المستجدات بشأن سد النهضة، وموقف مصر من التطورات في الساحة الليبية.

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