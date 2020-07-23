شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تهنئ السيسي بذكرى 23 يوليو: ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وشعب مصر العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت النائبة مارجريت عازر في بيان إن ثورة 23 يوليو ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديثة حيث غيرت مجرى التاريخ، فكانت بداية بناء الدولة القومية المصرية وحققت نقلة كبيرة لمصر في العديد من المجالات وعبرت عن آمال شعب مصر وطموحاته، وساهمت في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضافت «عازر»، أن ثورة 23 من يوليو إنجازا وطنيًا بطوليًا حمل لوائه أبطال القوات المسلحة الشرفاء الذين أنهوا الاستعمار والتبعية وأعادوا لمصر عزتها وسيادتها على أراضيها وأحدثت نقلة قفزت بالشعب المصري إلى مشارف عصر جديد من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وسيادة القرار الوطني، مقدمةً «تحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة الوفية، وحفظ الله مصر، وحفظ قائدها، وجيشها، وشعبها».