شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء والرموز.. قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على أسماء المترشحين لنيل عضوية مجلس الشيوخ، وشهرتهم ووظائفهم والمهن وصفاتهم التي ترشحوا عليها ورموزهم الانتخابية في محافظة بني سويف، والتي تجري فيها الانتخابات على 3 مقاعد في الفردي و3 مقاعد في القائمة.

وحسب ما تضمنته كشوف المرشحين فإن أول مرشح فردي في القوائم التي أعلنتها محكمة بني سويف الابتدائية عقب فحص طلبات الترشيح، هو محمد على عبدالفضيل قنديل، ويعمل مدير عام، وشريك متضامن لشركة فينوس، وصفته مرشح عن حزب مستقبل وطن ورمزه الانتخابي السلم، بينما رقم 2 في كشوف محكمة بني سويف الابتدائية أحمد محسن مبارك سليم وشهرته أحمد محيسن ويعمل صاحب شركة الصفا للاستيراد والتصدير – مرشح عن حزب مستقبل وطن ورمزه الانتخابي المسدس ونبيل حميدة عبدالخالق ثروت وشهرته نبيل ثروت حميدة ويعمل محامي حر «نقيب المحامين» ومرشح عن حزب مستقبل وطن ورمزه الانتخابي القلم.

ورقم 4 في الكشوف هو وائل حسن محمود محمد وشهرته دكتور وائل وسية ويعمل طبيب أسنان حر ومرشح مستقل رمزه المدفع ومحمد عبدالظاهر حسين خليل شهرته محمد عبدالظاهر الخولي ويعمل أستاذ ورئيس القسم المدني بكلية الحقوق بجامعة بني سويف وهو مرشح مستقل رمزه الشمعة وأحمد سرور سليمان وشهرته أحمد سرور ويعمل مدير مديرية الشباب والرياضة ببني سويف مرشح مستقل ورمزه اسد وهو نائب سائق في دائرة ناصر بمجلس النواب بينما جاء رقم 7 في الترشيحات أبوالخير أبوالخير فرج وشهرته أبوالخير الجمسي ويعمل مأمور ضرائب عقارية ببني سويف مرشح مستقل ورمزه الحصان.

وجاء ضمن القائمة وائل سيد قرني أمين وشهرته وائل سيد قرني ويعمل رئيس قسم المشروعات في شركة بتروجيت – مستقل ورمزه عنقود العنب بينما جاء رقم 9 أحمد عبدالناصر أحمد حامد وشهرته أحمد جمال أبوحامل ويعمل خبير مهندس قطاع المشروعات بوزارة العدل مستقل ورمزه الفراشة بينما جاءت سعاد جابر عبدالجواد عثمان رقم 10 في كشوف المرشحين وشهرتها سعاد جابر معلمة – مرشحة مستقلة ورمزها السفينة – العمدة حسن عتمان وشهرته باحث شؤون قانونية بإدارة ببا التعليمية مستقل ورمزه الغزال – دكتور شعبان أحمد عبدالعليم وشهرته دكتور شعبان عبدالعليم أستاذ بكلية التجارة جامعة بني سويف مرشح حزب النور ورمزه الفانوس «امين حزب النور».

وجاءت حياة سيد سيد عويس وشهرتها حياة سيد مكي معلم أول بإدارة بني سويف التعليمية مرشحة مستقلة ورمزها سيارة الإسعاف بينما جاء رقم 14 في كشوف المرشحين الفردي ياسر سيد عباس معوض وشهرته ياسر خشبة وظيفته أعمال حرة مستقل ورمزه التمساح وعادل أبوالوفا سنجر وشهرته العمدة عادل سنجر وظيفته عمدة قرية صفت الغربية بمركز الواسطي ببني سويف مستقل رمزه الصقر- أحمد سيد على علي وشهرته أحمد حجازي ويعمل محامي بالهيئة العامة للتامين ومرشح حزب حماة الوطن ورمزه الانتخابي الوطن – محمد على حسن حامد ويعمل محام مستقل ورمزه السهم بينما جاءت رقم 18 المرشحة الثالثة للسيدات على المقعد الفردي امل محمود عبدالرحمن السيسي وشهرتها امل السيسي وهي أستاذة طب الأطفال جامعة القاهرة مرشحة مستقلة ورمزها سماعة الطبيب.

وتضمن القائمة أيضًا كلا من محمد ماهر عبدالله عثمان وشهرته محمد ماهر ويعمل ضابط شرطة متقاعد مرشح عن حزب صوت الشعب ورمزه بندقية الصيد – أحمد طه بيومي محامي حر مرشح عن حزب الحركة الوطنية المصرية ورمزه النمر- عمرو حسن عرابي وشهرته دكتور عمرو الزناتي مدير عام مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية مستقل ورمزه الفيل – حسني سيد صادق وشهرته حسني صادق ويعمل مدير إدارة الأخبار بالإذاعة المصرية مرشح عن حزب صوت الشعب ورمزه الأتوبيس بينما جاء أسامة رشدي محمد معوض رقم 23 ويعمل طبيب بيطري حر مرشح مستقل ورمزه العقرب.

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