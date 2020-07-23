شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 3 أطباء للنيابة لتقديمهم تقارير مزورة للحصول على إجازات مرضية بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إحالة ثلاثة أطباء بمستشفى الحميات بمدينة قنا إلى النيابة العامة لتقديمهم تقارير لجنة طبية مزورة ليحصلوا على إجازات مرضية بالمخالفة للقانون . وأوضح محافظ قنا، أن لجنة المرور على مستشفيات العزل والفرز بالمحافظة والتي تقوم بمتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية قدمت طلب إفادة عن مدى صحة الإجازات المرضية المقدمة من الثلاث أطباء والتي تبين أنها إجازات مزورة وغير صحيحة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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