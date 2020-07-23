شكرا لقرائتكم خبر عن الضاني بـ85 جنيها والجاموسي بـ90.. لحوم بأسعار مخفضة بمنافذ جامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، بتوفير منتجات اللحوم للمجتمع، مشيرًا إلى أنه سيجري ذبح عدد كبير من الجاموس والأغنام والماعز التي يتم تربيتها بكلية الزراعة ومزرعة طوخ طنبشا التابعة للجامعة، وعرضها بمنافذ البيع بالكلية والمزرعة بأسعار مخفضة ٩٠ جنيها لكيلو الجاموس، والأغنام ٨٥ جنيها، والماعز ٩٥ جنيها، وذلك على مدار 3 أيام بداية من الأحد المقبل ٢٦ يوليو، وحتى الثلاثاء، كما سيتم أيضًا توفير الأضاحي للبيع للجمهور بأسعار مناسبة، والحجز بالكلية.

وأكد رئيس الجامعة في بيان، الخميس، أن مزارع الإنتاج الحيواني بمزرعة طوخ طنبشا تسهم بشكل كبير في إمداد المجتمع المحيط بها وأبناء الجامعة بمختلف المنتجات الغذائية من اللحوم والألبان، واستغلال إمكانياتها لخدمة أهداف التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وتسعى الجامعة لتطوير المزرعة لزيادة طاقتها الإنتاجية، والعمل على تقديم المزيد من الخدمات للمجتمع ولأبناء الجامعة، موضحًا أنه يتم أيضًا بصفة دورية الذبح وبيع اللحوم للجمهور بأسعار مخفضة مما لاقى استحسانا كبيرا من مختلف فئات المجتمع، والتعاون مع كلية الزراعة وتوريد ألبان القطيع إليها لتصنيع الجبن والزبد والقشدة والزبادي والآيس كريم، والتي تباع بصفة دائمة للمجتمع.