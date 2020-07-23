شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 40 عقد تقنين أراضي أملاك دولة بكفرالشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تسليم 40 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون.

وأوضح «نور الدين»، أنه تم تسليم 40 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم «15عقد بمركز ومدينة بلطيم، و11عقد بمركز ومدينة مطوبس، و5 عقود بمركز ومدينة سيدي سالم، و5 عقود بمركز ومدينة كفرالشيخ،وعقدين بمركز ومدينة دسوق، وعقد بمركز ومدينة الحامول، وعقد بمركز ومدينة الرياض»، مؤكدا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، إن اجمالى عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 507 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكد: «أننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية».

اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ يشهد تسليم 40 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين

اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ يشهد تسليم 40 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين

اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ يشهد تسليم 40 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين

اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ يشهد تسليم 40 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين