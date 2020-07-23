شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري السوداني الأسبق: النظام الإثيوبي يبعث برسائل للداخل مختلفة عن الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عثمان التوم حمد وزير الري السوداني الأسبق، إن هناك تضاربا في الرسائل التي يبثها النظام السياسي الإثيوبي عن موضوع ملء المرحلة الأولى من سد النهضة. وأضاف خلال حواره ببرنامج مدار الغد، الذي يذاع على قناة الغد، أن قدوم النظام الإثيوبي على انتخابات داخلية يجعله يبعث برسائل للداخل مختلفة عن الرسائل الذي يرسلها للخارج، وذلك للخروج من ضغط المعارضة الإثيوبية.

وأوضح أن حجم المياه التي تم تخزينها في المرحلة الأولى لا يمكن أن تضر حصة مياه دولتي المصب (السودان ومصر)، ولكن كان يجب ألا يتم الملء إلا بوجود اتفاق مع دولتى المصب.