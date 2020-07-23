شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري السوداني الأسبق: النظام الإثيوبي يبعث برسائل للداخل مختلفة عن الخارج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عثمان التوم حمد وزير الري السوداني الأسبق، إن هناك تضاربا في الرسائل التي يبثها النظام السياسي الإثيوبي عن موضوع ملء المرحلة الأولى من سد النهضة. وأضاف خلال حواره ببرنامج مدار الغد، الذي يذاع على قناة الغد، أن قدوم النظام الإثيوبي على انتخابات داخلية يجعله يبعث برسائل للداخل مختلفة عن الرسائل الذي يرسلها للخارج، وذلك للخروج من ضغط المعارضة الإثيوبية.
وأوضح أن حجم المياه التي تم تخزينها في المرحلة الأولى لا يمكن أن تضر حصة مياه دولتي المصب (السودان ومصر)، ولكن كان يجب ألا يتم الملء إلا بوجود اتفاق مع دولتى المصب.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
89,745
-
تعافي
30,075
-
وفيات
4,440
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الري السوداني الأسبق: النظام الإثيوبي يبعث برسائل للداخل مختلفة عن الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.