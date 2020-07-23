شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تحشد قواعدها خلف مرشحي «الشيوخ» في الفردي والقائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأحزاب السياسية استعداداتها المكثفة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إقامتها أغسطس المقبل، وعقدت غرف العمليات المركزية بالأحزاب اجتماعاتها لحشد القواعد الحزبية خلف المرشحين في المقاعد الفردية، ودعما للقائمة الوطنية من أجل مصر.

إلى ذلك، أصدرت 4 أحزاب بيانا أعلنت فيه عدم مشاركتها في الانتخابات المقبلة، رفضا لقانون تنظيم الانتخابات المبنى على القائمة المغلقة، واعتراضا على سيطرة حزب واحد على غالبية المقاعد في القائمة. وعقدت غرفة عمليات «مستقبل وطن»، بالجيزة، اجتماعا، أمس، لدعم 8 مرشحين «فردى» بالدائرة، وركز الاجتماع الموسع مع أمانات الحزب بالجيزة، والذي ترأسه النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والنائب عادل ناصر، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب عبدالوهاب خليل، أمين التنظيم بالمحافظة، على ضرورة حشد كافة القواعد الحزبية وتوعية جموع المواطنين بأهمية المشاركة السياسية والترويج لمرشحى الحزب في الانتخابات.

وأكد عابد، رئيس غرفة عمليات إدارة انتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة، في بيان له، أنه يدرك تماماً كم الجهد الذي بذله القواعد الحزبية لحزب مستقبل وطن، مشيراً إلى أن الجيزة من المحافظات التي تتمتع بوعى سياسى كبير، ويدرك الشعب الجيزاوى جيداً قوة حزب مستقبل وطن بفضل ما قدمه من مشروعات وخدمات ومبادرات داعمة لأهالى المحافظة. وأكد النائب عادل ناصر، المرشح رقم ١ بانتخابات مجلس الشيوخ، أن جهود أمانة الحزب لم تبتغ يوماً السعى وراء الانتخابات، وإنما كانت من أجل مساندة الدولة المصرية في كافة المبادرات التي أطلقتها، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، فضلاً عن مساندة الدولة في مكافحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن أمانة الجيزة تسعى لأن تكون المحافظة الأعلى تصويتاً في انتخابات «الشيوخ» وكافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وقال المستشار عصام هلال، أمين عام مساعد الحزب بالأمانة المركزية، والمرشح رقم ٢ في القائمة عن الجيزة، إن المرشحين الثمانية عن الحزب، بالإضافة لمرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر، يكملون بعضهم البعض، فجميعهم رموز من أبناء المحافظة، مؤكداً أن حزب مستقبل وطن يتمتع بهيكل تنظيمى قوى تم تشكيله وانتقاء أفراده بعناية في غضون سنوات قليلة، مشيراً إلى أن غرفة عمليات إدارة الانتخابات تتم إدارتها بشكل محترف للغاية.

وأكدت الدكتورة منى مكرم عبيد، المستشار السياسى لرئيس حزب الوفد، أن المرأة المصرية «شريك أساسى» في العملية السياسية، ولعبت دورا كبيرا على مر التاريخ في دعم الدولة المصرية، وأضافت، في بيان لها، أن المرأة المصرية حصلت على كافة حقوقها في مختلف المجالات في عهد الرئيس السيسى، الذي يعى جيدا قدراتها وإمكانياتها ويعمل على تدعيمها من خلال تعيينها في المناصب القيادية العليا بالدولة، لافتة إلى أن التشكيلات الوزارية الحكومية التي جرت خلال الفترة الماضية خير دليل على ذلك. وأكدت أن المرأة لم تحظ بأى اهتمام من قبل، مثلما حظيت بدعم واهتمام وتشجيع الرئيس السيسى، مناشدة المرأة المصرية بأن تقوم بدورها الوطنى بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، ليكون صوتها هو رمانة الميزان في تلك العملية الديمقراطية.

في سياق متصل، اجتمع اللواء محمد على بلال، أمين عام حزب حماة الوطن، مع أمناء الحزب بالمحافظات المختلفة، في مؤتمر تنسيقى لوضع الأسس والخطوات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية لمجلسى الشيوخ والنواب، لمناقشة أداء اللجنة المعنية بإدارة انتخابات الشيوخ المقبلة، على مستوى جميع أمانات الحزب، وتختص اللجنة بإدارة العملية الانتخابية واقتراح ما تراه مناسبًا لدعم مرشحى الحزب على مستوى الجمهورية، والتواصل مع الأمناء بالمحافظات في كل الأمور التي تخص العملية الانتخابية.

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