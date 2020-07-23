شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: إحالة رئيس الوحدة الزراعية بقرية الجبلاو للنيابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إحالة كلا من رئيس الوحدة الزراعية بقرية الجبلاو، ومهندس بذات الوحدة، إلى النيابة الإدارية، لتقاعسهم عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مما سهل على مواطن بقرية الجبلاو بإشعال النار في قمينة طوب طفلي.

وأوضح «الداودي» أنه على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لإطفاء القمينة وهدمها بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المواطن المذكور لقيامه بعمل قمينة طوب طفلي وإشعال النار بها بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وأكد المحافظ على شن حملات دورية لإزالة قمائن الطوب البلدي ومنع انتشارها داخل القرى لما تسببه من أضرار على البيئة مثل تلوث الهواء وتبوير الأرض الزراعية من خلال تجريف طبقة التربة الخصبة واستخدامها في إنتاج ذلك الطوب، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بهدف الحفاظ على مساحة الرقعة الزراعية.