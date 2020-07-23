شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: «النقل» ستنفذ مطالع ومنازل محور سمالوط الحر طبقًا للمخطط التفصيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تابع، الثلاثاء الماضي، نسب التنفيذ في محور سمالوط الحر على النيل، والذي يعد أحد أهم وأكبر المشروعات القومية بالمحافظة، وعقب مشاهدة أعمال التنفيذ ميدانيا على الواقع، تم التنسيق مع وزارة النقل، والتي أفادت بأنه سيتم تنفيذ جميع المطالع والمنازل والمدرجه بالمخطط التفصيلي للمحور والتي سيكون لها أهمية كبيرة في ربط الكتلة السكنية الغربية والشرقية للمركز.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، حيث وجه الرئيس بأن تكون مشروعات وسائل النقل الحديثة والمنظومة الجديدة للمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، متكاملة الجوانب لتصبح، ليس فقط للربط والتنقل، بل بمثابة شرايين تنمية وحياة لكل المواطنين على مستوى رقعة الدولة بالكامل، ولتوفير الوسائل التنموية من تسهيل للحركة وتعزيز معدلات التجارة والتصنيع والزراعة والتوسع الافقي بمفهومه الشامل.

وأكد المحافظ أن وزارة النقل ستقوم بتنفيذ المخطط التفصيلى للمحور والذى يتضمن جميع المطالع والمنازل المدرجة بالمخطط نفسه، موضحا أن محور سمالوط الحر سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي «القاهرة – أسوان» شمال مدينة سمالوط، من خلال ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.

يذكر أن محور سمالوط الحر يصل طوله إلى 24 كم وعرض 21 متر، وبتكلفة إجمالية تصل إلي 1.800 مليار جنيه، بحيث يكون محورا حرا .