شكرا لقرائتكم خبر عن «TeN» تخصص راتباً شهرياً ودورة تدريبية لـ«فتاة التين الشوكي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الإعلامي نشأت الديهي، الرئيس التنفيذي لقناة TeN الفضائية، تخصيص راتب شهري ومنحة تدريبية لهبة عبدالحميد، المعروفة إعلامياً بفتاة التين الشوكي.

وهبة عبدالحميد فتاة عشرينية من محافظة الشرقية، تدرس في أكاديمية الطيران، وبالرغم من أن كونها كلية حلم للكثيرين ولها مستوى خاص إلا أنها لم تخجل الفتاة العشرينية بكونها طالبة في تلك الكلية، وأنها بائعة التين شوكي صباحا ومساعدة في عيادة علاج طبيعي مساءً.

وقال «الديهي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «إحنا الستات» عبر فضائية TeN، مساء اليوم الخميس، إن المنحة ستكون لمدة عام مع صرف راتب شهري يُعين «هبة» على أعباء الحياة وتعيش بكرامة، مضيفأ: «إحنا في القناة هنساعدك ونفتح باب أمل على مقدار إمكانياتنا البسيطة والطموحات الكبيرة».

ووجه «الديهي» نصيحة لفتاة «التين الشوكي» وطلب منها عدم الاستماع للمتنمرين، بقوله: «أنا أكتر واحد بتعرض للتنمر، والتنمر يعكس ضعف المتنمرين، والقانون الآن شديد على كل من يتنمر بالآخرين».