شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يناقش عودة صلاة الجمعة بالمساجد غدا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يبدأ الدكتور محمد مختار جمعة معالي وزير الأوقاف، غدا الجمعة، عقد عدة لقاءاتتشاورية مع قيادات الوزارة ومديري المديريات يختتمها، الأحد، بلقاء جميع مديري المديريات عبر برنامج زووم لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة، تمهيدًا لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك .
واختتم الوزير قائلا: «نسأل الله العلي العظيم أن يعجلبرفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين».
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