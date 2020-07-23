شكرا لقرائتكم خبر عن تجمعات كبيرة لحجز الدروس الخصوصية فى بسيون رغم تحذيرات كورونا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من انتشار فيروس كرونا، وبالرغم من تأكيدات مديرية التربية والتعليم بالغربية على منع الدروس الخصوصية تماما، وخاصة للثانوية العامة، وملاحقة أى مدرس يثبت قيامه بالعطاء دروس خصوصية، وفقا لتوجيهات الوزارة.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صور لتجمع كبير من طلبة الثانوية العامة بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، لحجز أماكن لهم فى مجموعات الدروس الخصوصية التى يعطيها أحد مدرسين الفيزياء، والذى يعد أحد أشهر مدرسين الثانوية العامة فى الغربية، وذلك وسط تجاهل تام من المسئولين وتوجيهات الوزارة والمديرية والصحة بمنع التجمعات.

وقال الأهالى أن الطلبة تثق فى هذا المدرس بشكل كبير، ويكون دائما حجز المجموعات قبل بدء الدراسة بمدة طويلة، ويصل المبلغ الحجز إلى 300 جنيه للطالب الواحد وأحيانا كثيرة لا يجد عدد كبير من الطلاب أماكن لهم.

وأضاف الأهالى: "بالرغم من القرارات التى أصدرها وزير التربية والتعليم، وبعد تطبيق النظام الحديث للثانوية العامة، ولكن للأسف الدروس الخصوصية لم تتوقف وزاد الإقبال عليها أكثر مما سبق بسبب خوف الطلاب من النظام الحديث للثانوية العامة، وحالة التوتر الموجودة لدى الطلاب.

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كما عبر عدد من الأهالى عن استياؤهم بسبب عدم تقدير المدرسين للظروف التى تواجه البلاد، خاصة فى ظل انتشار فيروس كرونا وتعريض صحة وحياة الطلاب للإصابة بفيروس كرونا.

تجمع الطلاب للحجز للدروس الخصوصية

تجمع الطلاب للحجز للدروس الخصوصية