شكرا لقرائتكم خبر عن المفرج عنهم يودعون السجون "بالزغاريد".. ويؤكدون: "مش هنرجع تانى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالزغاريد والتصفيق"، ودع 2130 سجين السجون، بعد العفو عنهم، حيث أعرب السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى المبارك، عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المفرج عنهم:" شكراً للرئيس، هنعيد مع أولادنا، ربنا يحميك ويخليك لمصر"، مضيفين:" تلقينا معاملة كريمة بالسجون وتعلمنا حرف، وأملنا أن يتم دمجنا في المجتمع ولن نعود لهنا مرة أخرى.

وأفرج قطاع السجون عن عدد من النزلاء، بمناسبة ثورة 23 يوليو، في إطار حرص وزارة الداخلية على تبني فلسفة عقابية جديدة.

وقالت الداخلية: تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفو شروط العفو بمناسبه الإحتفال بكل ٍ من "الذكرى الثامنة والستون لثورة الثالث والعشرين من يوليو – عيد الأضحى المبارك" عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج .

وإنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2130 نزيل من بينهم 221 نزيلاً إفراجاً شرطياً.يأتى ذلك إستمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

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المفرج عنهم بطفطف السجون



المفرج عنهم



المفرج عنهن



تصفيق السجناء المفرج عنهم