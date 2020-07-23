شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس امتحانات الثانوية العامة: النتيجة مبشرة وستكون أعلى من العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المؤشرات العامة لنتيجة الثانوية مبشرة، وستكون أعلى من العام الماضى.

وأضاف رئيس عام الامتحانات، أن المؤشرات ظهرت أثناء زيارته لكنترول محافظة الإسماعيلية اليوم، ولكن حتى الآن ما زالت الكنترولات تعمل وتصحح المواد، ولكن ما حققته الوزارة إنجاز كبير وستكون النتيجة مبشرة للطلاب وقد تتخطى نسبة العام الماضى.

وتفقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات بالمجمع التعليمى بالإسماعيلية، للاطمئنان على سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول.

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وقال نائب وزير التربية والتعليم، إن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسلة وسهلة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين أو مقدرى الدرجات.



كما تفقد غرف الكنترول حيث تم التأكد من القيام باتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة العاملين والمصححين داخل اللجنة وفي مقدمتها استخدام الكمامات الطبية إلى جانب التباعد بين جميع المصححين لمسافات آمنه والتأكد من تعقيم الكنترول قبل وبعد الانتهاء من أعمال التصحيح بصفة مستمرة.

وشدد نائب الوزير على مراعاة الدقة فى أعمال التصحيح من خلال الالتزام بنماذج التصحيح الواردة من الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب، مشيرًا إلى أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأى ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة سوف تطبق القانون على الجميع.

وتضم لجنة النظام والمراقبة بالمجمع التعليمي أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة بمحافظات (بورسعيد، والسويس، وشمال وجنوب سيناء، وبعض الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية).