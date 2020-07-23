شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى الشهيد 128 الدكتورة هبة ماضى بعد وفاتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة هبة ماضى أخصائية النساء والتوليد، بمستشفى النساء والصحة الإنجابية بمرسى مطروح، دفعة طب طنطا 2012والتى توفيت متأثرة بإصابتها بكوفيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرتها الكريمة، ودعت الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنها الشهيدة الــ( 128 ) من الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال أن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ3 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 143 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

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وأوضح الزيات، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة.