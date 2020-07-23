شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": 131 ألف رأس ماشية و6.5 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن مذبوحات اللحوم، يوضح أن التقارير الواردة من الإدارة العامة للمجازر، أظهرت أن إجمالى المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال شهر يونيو 2020 بلغت (130,694) رأس من الماشية من أجل وصول لحوم سليمة إلى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر.

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الذى حصل ”الخليج 365” عليه، أن إجمالى المذبوحات من الدواجن بلغت (6,501,055) طائر تحت الإشراف البيطري الكامل فى المجازر المعتمدة لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من أى مسببات مرضية وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة.

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وأوضح التقرير، قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع اسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر واساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر ( السلاخين – تصاريح منشأت تجهيز الامعاء المعدة للتصدير ) وعمل برنامــــج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فـــى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجــــازر المعتمدة والتى تخضع للأشراف البيطري الكامل.

تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ومديريات الطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية، حملاتها البيطرية التفتيشية اليومية المفاجئة بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وأماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيدا على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

وقال الدكتور عبد الحكيم رئيس الخدمات البيطرية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات المرورية على أسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.