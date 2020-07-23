شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أذربيجان يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ68 لثورة يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث رئيس أذربيجان إلهام علييف برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 المجيدة. وقال الرئيس علييف، فى البرقية التى وزعت سفارة أذربيجان بالقاهرة نسخة منها اليوم /الخميس/: "أتقدم باسمى وباسم شعب أذربيجان بخالص التهانى للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصرى الصديق"، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأشار إلى عضوية البلدين فى العديد من المنظمات الدولية ومنها منظمة التعاون الإسلامى وحركة عدم الانحياز.. معربا عن تمناياته للشعب المصرى بدوام الرقى وللرئيس السيسى بدوام التوفيق والسداد.

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