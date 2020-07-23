رئيس كازاخستان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث رئيس كازاخستان قاسم جومارت توقايف ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال توقايف - في البرقية التي نشرتها سفارة كازاخستان بالقاهرة على صفحتها على (الفيس بوك): "باسم شعب كازاخستان وباسمي شخصيا يسعدنى أن أتقدم بأخلص التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو المجيدة "، لافتا إلى أن "مصر تعد اليوم دولة قوية فى العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي. كما تلعب دورا مهما بالنسبة لكازاخستان وتتبوأ مكانة كبرى فى العالم العربي والقارة الإفريقية."

وأضاف الرئيس الكازاخي فى برقيته: "إنني أنوي العمل من أجل مواصلة تعزيز الحوار السياسي البناء والعلاقات التجارية والاقتصادية الفعالة لما فيه صالح شعبينا".. معربا عن تمنياته "النجاح والتوفيق للرئيس السيسي، والازدهار والرفاهية للشعب المصري الذي وصفه بالشعب "الشقيق" للشعب الكازاخي."

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ومن جانبه، بعث وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبيردي، برقية تهنئة إلى سامح شكرى وزير الخارجية، بمناسبة احتفال مصر بالذكرى ٦٨ لثورة يوليو المجيدة.

وقال تلوبيردي- في البرقية: "يسعدني أن أتقدم بأخلص التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال مصر بعيد ثورة ٢٣ يوليو المجيدة" .. معربا عن أمله في أن تتواصل علاقات الصداقة والشراكة متبادلة المنفعة بين كازاخستان ومصر دون أن تفقد زخمها لما فيه صالح بلدينا الصديقين.