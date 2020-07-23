غدا.. قطع المياه 8 ساعات بـ 3 مناطق بالجيزة بدءاً من العاشره مساء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة أنه نظراً لإجراء أعمال تحويلات لمشروع مترو الانفاق بمنطقة الجيزة لتنفيذ أعمال لحام لخط مياه قطر 600مم بشارع زغلول، يترتب عن ذلك قطع المياه بعدد من المناطق لمدة 8 ساعات. وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غدا الجمعة حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت بعد غدا الموافق 25/7/2020 . وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (شارع الفاتح حتى شارع المحطة – ميدان الجيزة – بداية شارع الهرم ) . Advertisements ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرب الصحي بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقاً للمواعيد المعلنة لإعادة ضخ المياه في أسرع وقت ممكن . وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الاماكن المتأثرة عند الطلب يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم . وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع .

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