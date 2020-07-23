شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أرمينيا يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث رئيس أرمينيا أرمين سركسيان، رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة. وأبدى في رسالة نشرتها سفارة أرمينيا بالقاهرة اليوم /الخميس/ عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استعداده "للعمل سويا في مختلف القطاعات من أجل الخير للشعبين المصري والأرميني، وتعميق الصداقة القائمة عبر القرون".. معربا عن تمناياته بدوام الصحة ومزيد من النجاحات والسلام والرخاء للشعب المصري الصديق.

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