شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 12 إجراء تنفيذى لمواجهة غش اللحوم والذبح خارج المجازر فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عدد من الإجراءات التى تتبعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى 28 مديرية للطب البيطرى، الحد من الذبح خارج المجازر المعتمدة ، والرقابة على أسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم لمنع غش اللحوم فى عيد الأضحى المبارك.

- لجان مرورية مكثفة على مجازر اللحوم للوقوف على جاهزيتها.

- إلغاء الراحات والأجازات لأطباء المجازر.

- تدعيم المجازر بأطباء من الادارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات

- توفير احتياجات المجازر من أدوات ومواد النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم.

- توفير وتأمين الاختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.

- التنسيق بين مديرية الطب البيطرى والجهات الامنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر.

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- توفير وتيسير خدمة الذبح بالمجازر الحكومية للأهالي خلال أيام العيد منعاً للذبح خارج المجازر حفاظاً على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة.

- تكليفات جميع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات خاصة اطباء التفتيش على اللحوم ومنتجاتها بضرورة تكثيف حملات التفتيش اليومية على اسواق اللحوم.

- تكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم ومنتجاتها وضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

- تكثيف الحملات الرقابية للحد من الذبح خارج المجازرحفاظا على الصحة العامة .

- فع درجة الاستعداد القصوى للأطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطري بالمحافظات وعمل نوبتجيات دورية للأطباء لتلقي اية شكاوي من المواطنين من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة .

- التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها.

- الإبلاغ عن أى مخالفات يتم رصدها فى الأسواق حرصا على الصحة العامة