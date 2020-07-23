شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يناقش مع مديرى المديريات ضوابط العودة التدريجية لخطبة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدا الجمعة عقد عدة لقاءات تشاورية مع قيادات الوزارة ومديري المديريات يختتمها الأحد بلقاء جميع مديري المديريات عبر برنامج زووم لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة.

وقالت الوزارة إن هذه المناقشات تأتى تمهيدًا لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك .

تستعد وزارة الأوقاف لنقل صلاة الجمعة غدا، من مسجد السلطان أبو العلا فى القاهرة، وذلك بعدد محدود من المصلين من العاملين فى الأوقاف وفريق الإذاعة والتلفزيون الذى ينقل شعائر الصلاة على الهواء.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف الشيخ حازم جلال بأداء خطبة الجمعة بمسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة، فيما أكدت الوزارة أن موضوع الخطبة سيكون بعنوان: "فضائل وأعمال يوم عرفة ويوم الأضحى"

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ووجهت وزارة الأوقاف مديرية القاهرة، برئاسة الشيخ خالد خضر، وأئمة المسجد بضرورة التأكد من ظهور علامات التباعد بين المصلين، وعدم فتح دورات المياه فى المسجد وعدم السماح للمصلين الذين سيتم تحديدهم بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة فى نقل صلاة الجمعة على مدار الأسابيع الماضية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة ستكون بذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية ، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السلطان أبو العلا فى القاهرة.