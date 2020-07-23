شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": تحصين 883 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن حملات تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية خلال شهر يونية 2020 فى جميع محافظات الجمهورية، التى أشرف عليها أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة أسفرت عن تحصين 883 ألف رأس ضد 5 أمراض وبائية حفاظا على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الذى حصل ”الخليج 365”، عليه أنه من بين تحصينات الأمراض الوبائية، تحصين (653,258) رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية المحلية وتحصين (600,408) رأس ضد مرض حمي الوادي المتصدع الميت (90,033) رأس ضد مرض جدرى الضأن والجلد العقدي (87,308) رأس ضد مرض التسمم الدموى وتحصين (45,077) رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وجار استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية، أنه طبقا لأحدث التقارير الواردة من الطب الوقائي بالهيئة تم اتخاذ عدداً من الإجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض، وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملة للتوعية والارشاد وقد تم توزيع لقاحات الامراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أكدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائي تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية.