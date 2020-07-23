شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": 306 آلاف رأس ماشية وطائر مذبوحات بمجازر الجيزة خلال 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه طبقا لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بالجيزة إلى الهيئة، فإن هذه الحملات التى قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم، تمكنت من ضبط كمية من اللحوم المذبوحة بلغت (237) كجم للذبح خارج المجازر، ومجهولة المصدر وقد بلغ إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم (8) محاضر في الفتـــرة من 28/6/2020 حتى 4/ 7/2020.

وأوضح تقريرالهيئة العامة للخدمات البيطرية، الذى حصل ”الخليج 365” عليه، أنه تحقيقا لنفس الهدف بتوفير الغذاء الصحى الامن من مصدر حيواني قام اطباء ادارة المجازر بالمديرية بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطري الكامل، وقد أظهرت التقارير الواردة من المديرية بأن اجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية خلال نفس الفترة قد بلغت (3606) رأس من الماشية داخل هذه المجازر ، فيما بلغت اجمالى المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة (302,818) طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر .

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إن ذلك يتم فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة، وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات الاشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات .

Advertisements