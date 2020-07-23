السفير أحمد قطان في ذكرى 23 يوليو: مزيدا من التقدم للمصريين بقيادة السيسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ السفير أحمد عبد العزيز قطان وزير الدولة السعودى لشئون الدول الأفريقية، السفير السعودى السابق لدى القاهرة، الرئيس السيسى والشعب المصرى بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو، وكتب عبر تغريدة له على حسابه الرسمى بـ"تويتر": نتمنى مزيدا من التقدم للمصريين بقيادة السيسى..السعودية ومصر قلب ومصير واحد. وأضاف السفير قطان فى تغريدته: "خالص التهانى لمصر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو"، متمنيا لمصر وشعبها مزيدا من التقدم والأمان والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى. واختتم تغريدته قائلا: "السعودية ومصر قلب ومصير واحد" . Advertisements ومن جهة أخرى هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين فى القاهرة السفير أسامة نقلى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة 23 من يوليو المجيدة. وفق تغريدة على حسابه الرسمى بـ"تويتر". وأضاف السفير نقلى فى تغريدته: "أتقدم بأخلص التهانى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومة وشعب مصر الشقيقة بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو، مقرونة بأطيب الأمنيات لمصر بدوام الأمن والاستقرار ومزيد من التقدم والازدهار". هنأت سفارة الممكلة العربية السعودية بالقاهرة، مصر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو، وقالت السفارة عبر حسابها الرسمى بـ"تويتر": "نتمنى مزيدا من الرقى والتقدم والاذدهار للشعب المصرى". وكانت السفارة السعودية قد أعلنت أن اليوم الخميس عطلة رسمية فى السفارة، تزامنا مع احتفال مصر بذكرى ثورة 23 يوليو، على أن تستأنف العمل يوم الأحد المقبل.

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