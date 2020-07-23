مصر | خيانة غير متوقعة.. لغز العثور على جثة مجهولة داخل "شوال" بـ6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خيانة غير متوقعة.. لغز العثور على جثة مجهولة داخل "شوال" بـ6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تحقيقات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، عن ملابسات العثور على جثة مجهولة داخل "شوال"، بالمنطقة الصناعية، بمدينة 6 أكتوبر، إذ تبين أن صديقه وراء ارتكاب الواقعة، وقتله لسرقة سيارته.
وبينت التحقيقات أن المتهم اتصل بصديقه يوم الجريمه، وطلب منه الحضور لمسكنه بزعم نقل بضائع بسيارته إلى محافظة الإسكندرية، لدي حضوره استدرجه إلى داخل الجراج سكنه وتعدي عليه بالضرب على رأسه بماسورة حديدية محدثًا إصابته التي أودت بحياته، ووضعه داخل "شوال" وتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور عليها، بالمنطقة الصناعية، ثم باع السيارة بعد ذلك لمقاول.
كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان اكتوبر، بالعثور على جثة مجهولة لذكر، ثلاثيني العمر، ومصاب بجروح قطعية بالرأس وكدمات بالجسم.
وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتوصلت جهود فريق البحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام إلى أن المجني عليه سائق، وأن صديقه وراء ارتكاب الجريمة لسرقة سيارته.
وأعد العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، مأمورية، وتمكنت القوة من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، كما أرشد عن مكان بيع السيارة، لدي مقاول، والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية في النزهة
ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، مرتكب واقعة سرقة مجموعة كبيرة من المصوغات والمبالغ المالية وإعادتها لمالكها في منطقة النزهة.
وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من (صيدلى، مقيم بدائرة القسم).. بإكتشافه كسر كالون الشقة سكنه وسرقة 2 خزينة صغيرة الحجم بداخلهما (كمية من المشغولات الذهبية والألماظ تقدر قيمتهم بمبلغ 2 مليون جنيه- ساعة ذهب - مبلغ مالي 520 ألف جنيه- 1500 دولار - بعض الأوراق).
وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة (مسجل شقى خطر "سرقات عامة" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصرأول).
وكشفت التحريات عن أن المذكور يختبئ بإحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة الإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة كائنة بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزة أول.
وعثر بداخل الشقة على (طبنجة وبخزينتها 5 طلقات لذات العيار- مجموعة من الأدوات التي يستخدمها المذكور في ممارسة نشاطه الإجرامي - مشغولات ألماظ "من متحصلات الواقعة" - 4 جواز سفر باسم المجني عليه وزوجته - 19 ساعة يد رجالي "جارٍ التوصل لمالكيها" - مبالغ مالية "عملات مختلفة").
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.
وتم بإرشاده ضبط سيارتين "إحداهما من متحصلات واقعة السرقة، والأخرى المستخدمة في ارتكاب الواقعة" وأضاف بتخلصه من الخزينتين المستولى عليهما بإلقائهما بالطريق العام عقب الاستيلاء على محتوياتهما وأنه قام بتصريف باقي المسروقات من مصوغات ذهبية بمعرفة (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق "لها معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليها في 5 أحكام).
وتم ضبطها وأيدت أقوال المتهم الأول، حيث تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات والمصوغات الذهبية المستولى عليها لدى عملاء الثانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.