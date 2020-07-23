مصر | خيانة غير متوقعة.. لغز العثور على جثة مجهولة داخل "شوال" بـ6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خيانة غير متوقعة.. لغز العثور على جثة مجهولة داخل "شوال" بـ6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، عن ملابسات العثور على جثة مجهولة داخل "شوال"، بالمنطقة الصناعية، بمدينة 6 أكتوبر، إذ تبين أن صديقه وراء ارتكاب الواقعة، وقتله لسرقة سيارته.

وبينت التحقيقات أن المتهم اتصل بصديقه يوم الجريمه، وطلب منه الحضور لمسكنه بزعم نقل بضائع بسيارته إلى محافظة الإسكندرية، لدي حضوره استدرجه إلى داخل الجراج سكنه وتعدي عليه بالضرب على رأسه بماسورة حديدية محدثًا إصابته التي أودت بحياته، ووضعه داخل "شوال" وتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور عليها، بالمنطقة الصناعية، ثم باع السيارة بعد ذلك لمقاول.

كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان اكتوبر، بالعثور على جثة مجهولة لذكر، ثلاثيني العمر، ومصاب بجروح قطعية بالرأس وكدمات بالجسم.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتوصلت جهود فريق البحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام إلى أن المجني عليه سائق، وأن صديقه وراء ارتكاب الجريمة لسرقة سيارته.

وأعد العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، مأمورية، وتمكنت القوة من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، كما أرشد عن مكان بيع السيارة، لدي مقاول، والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.