أخبار مصر | برلماني: 23 يوليو ثورة عظيمة حافظت على الدولة المصرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: 23 يوليو ثورة عظيمة حافظت على الدولة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو تضمنت العديد من القضايا الداخلية والخارجية التى أكدت للرأى العام المصرى والعربى والأفريقى والعالمى وأن هذه الثورة العظيمة كان لها دورها الكبير في الحفاظ على الدولة المصرية.

وأضاف "هيكل"، في بيان له اليوم، أن ثورة 23 يوليو كانت شرارة البداية لاسترداد المصريين كرامتهم واستقلالهم وحريتهم المفقودة آنذاك على أيدي الاحتلال البريطاني المُعتدي بعد 74 عامًا من وجوده على أرض مصر، بالإضافة إلى أنها ساهمت في القضاء على الفساد والظلم والاستبداد التي كانت تعاني منه البلاد، مؤكدًا أن الثورة ستظل دائمًا وأبدًا محفل تاريخي يحتفل به المصريين بمختلف ‏طوائفهم لما حققته من إنجازات بإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.

وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلى أن ثورة يوليو كانت تعمل على الوحدة العربية ولهذا كانت هناك حربًا ضروس ضد عبد الناصر لأنه كان يعمل على وضع مظلة عربية واحدة ينطوى تحتها الجميع السنى والشيعى والقبطى وغيرهم وإعلاء قيمة الوطن والمواطن.

رسائل السيسي