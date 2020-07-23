شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الجيزة» يشيد ببطولات القوات المسلحة ومواجهتها للإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتصدي البطولي الحازم للقوات المسلحة وإحباطها للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية في منطقة بئر العبدشمال بسيناء مما أسفر عن مقتل 18 من العناصر التكفيرية واستشهاد 2 وإصابة ٤ من أبطال الجيش المصري.

وتقدم محافظ الجيزة وكافه القيادات التنفيذية بخالص العزاء للقوات المسلحة وأهالي الشهداء الأبطال البواسل الذين ضحّوا بأرواحهم فداء للوطن، داعين المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، سائلين الله الشفاء العاجل للمصابين.

وأثنى «راشد» على يقظة القوات المسلحة المصرية وبالتضحيات العظيمة التي يبذلها أفرادها من أبناء مصر المخلصين دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على وحدته وسلامة أراضيه، مؤكدا على الدعم الكامل من قيادات ومواطني محافظة الجيزة للجيش والشرطة المصرية في حربهم المجيدة على الإرهاب الخسيس.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المناورات التي نفذتها قواتنا المسلحة بالقطاع الاستراتيجي الغربي تعكس مدي الجاهزية الكاملة لدي قواتنا المسلحة لمواجهه أي تحديات ودحر أي مخططات عدائية.