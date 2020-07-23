شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يوزع 215 تابلت و 30 جهاز كمبيوتر علي الإدارات الزراعية لإصدار الكروت الذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية 215 جهاز تابلت الإضافة بالإضافة إلى جهاز حساب النقاط وعدد 30 جهاز كمبيوتر لجميع مديري الإدارات الزراعية بمدن المحافظة للبدء في تطبيق منظومة الكارت الذكي لعدد 57 الف مزارع في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطبيق منظومة التحول الرقمي في جميع القطاعات الخدمية لضمان وصول الدعم الي مستحقيه وتسهيل الإجراءات والعمل علي وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لصالح العمل،

جاء ذلك بحضور المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة ومديري الإدارات الزراعية وعدد من المسئولين بوزارة الزراعة والشركة القائمة علي تنفيذ المنظومة بالمحافظة.

ومن المقرر البدء في عقد دورات تدريبية لمسؤولى الجمعيات التعاونية على استخدام التابلت فى تفعيل كارت الفلاح الذكى وذلك فى مراكز المحافظة، حيث تم تقسيمهم على 4 مجموعات تتضمن كل مجموعة الجمعيات التعاونية بـ 3 مراكز.

وأكد محافظ القليوبية أن منظومة كارت الفلاح الذكي الخاص بحصر وميكنة الحيازات الزراعية هي إحدى نتائج منظومة التحول الرقمي التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وتسعى إلى تطبيقها في كل المجالات ومنها المجال الزراعي تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 ، مشيرا أن منظومة كارت الفلاح يأتي لصالح المزارعين وهدفه القضاء على الفساد والوصول بالدعم إلى مستحقيه من المزارعين حسب المساحات المنزرعة فعليا وحصولهم على حصة الأسمدة المقررة لهم، بالإضافة للمبيدات والبذور وكل مستلزمات الزراعة، وتأتى تمشيا مع سياسة الدولة فى النهوض بمنظومة الزراعة، بالإضافة لتيسير عمليات صرف المستحقات المالية.