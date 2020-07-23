شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوميوس : روح المحبة والود تربطنا جميعًا مسلمين ومسيحيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والمدن الخمس الغربية، على روح المحبة التى تجمع جميع المواطنين فى هذا البلد للمشاركة في مسيرة التنمية وتنفيذ خطط وبرنامج الإصلاح تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال زيارة الأنبا باخوميوس، إلى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، فى مكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، على رأس وفد من المطرانية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى المحافظ ومواطنى المحافظة.

وأشار «مطران البحيرة ومطروح والمدن الخمس الغربية» إلى روح المحبة والود التي تربطنا جميعًا مسلمين ومسيحيين فى نسيج واحد يتجلى في المشاركات المتبادلة في جميع الأعياد والمناسبات.

حضر الزيارة المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد بدر، السكرتير المساعد، وأعضاء الوفد الكنسي الذى ضم القمص بولس نعمة الله، راعى كنيسة مارى جرجس، والقمص ثاوفيلس نسيم، راعى كنيسة الملاك والدكتور بشارة عبد الملك، والدكتور وجيه رشدى، أعضاء المجلس الملى.

ورحب «المحافظ» بنيافة الأنبا باخوميوس والوفد المرافق، مؤكدا أن الأنبا باخوميوس قيمة وقامة لنا جميعا، وأننا جميعا على قلب رجل واحد خلف بلدنا وقائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولتحيا مصر برجالها ورموزها ووعى شعبها العظيم.

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الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والمدن الخمس الغربية

الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والمدن الخمس الغربية

الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والمدن الخمس الغربية

الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والمدن الخمس الغربية