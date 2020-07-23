شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: إزالة الإشغالات بمدخل كوبري كفر الجزار ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجا اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم مدينة بنها في جوله شملت المرور على قطاعات وأعمال النظافة والإشغالات بمناطق وابور الثلج والحرس الوطني ومنشية النور وميدان سعد زغلول ومنطقة كفر الجزار وطريق قري ورورة ودملو وميت الحوفيين ومناطق غرب الاستاد والمنشية وطريق طراد النيل كفر سعد ما بعد كوبري الفحص. حيث تم إزالة العديد من الإشغالات بمدخل كوبري كفر الجزار والتي كانت تتسب في عرقلة الحركة المرورية كما تم المرور على المحلات التجارية بالمنطقة والتأكد من التراخيص والمرور على عدد من المباني التي يتم إنشاؤها على طريق كفر الجزار- دملو وتم التفتيش على التراخيص والتأكد من صحتها.

محافظ القليوبية يفاجىء مدينة بنها

وتضمنت جولة المحافظ إزالة الإشغالات العشوائية وإعادة الوجه الحضاري بمناطق كباري الرياح التوفيقي ومنطقة الحرس الوطني ووابور الثلج بهدف رفع إشغالات الباعة الجائلين وإزالة كافة الإشغالات من أجل تيسير الحركة المرورية واستجابة لشكوى المواطنين من التكدسات المرورية بهذه المناطق كما تم تحرير محاضر اشغالات للباعة ورفع عربات الكارو ومصادرتها ومصادرة جميع الاشغالات للمحلات والمخابز في عرض الشارع والأرصفة والتى تعوق حركة المارة.

محافظ القليوبية يفاجىء مدينة بنها

شدد المحافظ، على رئيس مدينة بنها باستمرارية حملات رفع الإشغالات من الشوارع لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة المستمرة على مدار اليوم ورفع تراكمات القمامة من على جانبى الطريق مع استمرارية أعمال التجميل ودهان البلدورات والأعمدة والكبارى.

محافظ القليوبية يفاجىء مدينة بنها

كما كلف المحافظ رئيس المدينة بحصر جميع الوحدات السكنية التي حولت نشاطها من سكني إلى تجاري وغلق الأدوار العليا منها وتحرير محاضر لأصحابها وفرض الرسوم المقررة قانونا على الأدوار الأرضية وإزالة أي بروز أو تندات أو إشغالات أمام تلك المحلات خصوصا بمنطقة الأهرام ومنطقة غرب الأستاد.