شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وفرض سيادة القانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظات حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص، اليوم الخميس، استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن استرداد أراضي الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

ففي السويس، قام حي عتاقة بتنفيذ ٦٣ قرار إزالة لتعديات وإشغالات على المنافع العامة وخروج على خط التنظيم بنطاق مدينة الصفا بحي عتاقة بمساحة ٦٣٠٠ مترا مربع.

وفى الشرقية، أعلن المحافظ ممدوح غراب، إزالة ١٣ حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة ١٣٦ فدان و١٢ قيراط و٢ سهم، بمراكز أبوحماد، والحسينية، وبلبيس.

وأشار غراب إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات إزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن إزالة ٦ حالات تعدى بالبناء المخالف على أراضى أملاك دولة بمساحة ٣ فدان و١٢قيراط و٢ سهم بمركز أبوحماد، وإزالة ٥ حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة ١١٨ فدان بمركز الحسينية، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدى بمساحة ١٥ فدان بمركز بلبيس.

وفى بنى سويف، أعلن المحافظ محمد هانى غنيم، أنه تم تحديد المبالغ المستحقة على مخالفات البناء بحد أقصى (20 ألف جنيه في المدينة و5 آلاف جينه في القرى لمخالفة الرسوم المعمارية الإنشائية)، وبالنسبة لمخالفات الردود (40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى)، ومخالفة الزيادة في مسطح غرفة السطح(50 ألف جنيه للمدن و12 ألف جنيه للقرى)، ومخالفة بناء السطح بالكامل (80 ألف جنيه للمدن و20 ألف جنيه للقرى)، ومخالفة تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص( 120 ألف جينه للمدن و30 ألف جنيه للقرى)،ومخالفة البناء بدون ترخيص( 250 ألف جنيه في عواصم المحافظات،و160 ألف جنيه في المدن، و40 ألف جنيه في القرى).

وفى الأقصر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا حملة إزالة أسفرت عن تنفيذ 6 قرارات إزالة بمساحة 470 فدان وذلك بناحية كومير على الطريق الصحراوي الغربي عبارة عن تعديات بالزراعة على أراضي أملاك دولة وأراضي معدة للزراعة ومباني بالطوب الأبيض والأسمنت دون سند من القانون.

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وفى أسوان اسفرت حملة إزالة عن تنفيذ ٨ قرارات إزالة بمساحة ١٥٠٠ متر مربع و١٥ قرار إزالة في المهد فوري ٣٠٠٠ متر مربع، بإجمالي ٢٣ قرار بمساحة ٤٥٠٠متر مربع عباره عن مباني واسوار من الطوب الأبيض والمسلح والدبش.